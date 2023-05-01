Hasan Can Kaya'nın Elazığ Üniversitesi hakkındaki sözleri mahkemelik etti Komedyen Hasan Can Kaya'nın son programında "Bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar." sözlerinin ardından tepki gösteren Fırat Üniversitesihukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

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Komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı dijital platformda sahneleniyor.

Programı vatandaşlarla sohbet ederek geçiren Hasan Can Kaya yaptığı konuşmalarla gündeme geliyor.

Komedyenin son programında yaptığı şaka ise büyük tepkiye sebep oldu.

Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi hakkında yaptığı şaka sonrasında komedyene art arda tepkiler geldi.

"Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar"

Hasan Can Kaya, programında konuklarından birine "Ne mezunusun?" diye sordu. Genç kız ise, "Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum." cevabını verdi.

Bunun üzerine Kaya, "Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar." dedi.

Hukuki süreç başlatıldı

Bölümün yayınlanmasının ardından tepkilerini belirten Fırat Üniversitesi ise Kaya’dan özür beklediklerini ifade ederek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

"Kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır"

Ünivesiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.

"Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversitemize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir.

"Aziz şehrimiz sahipsiz değildir"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise şunları söyledi: