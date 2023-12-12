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Listede yok yok! O Ses Türkiye Yılbaşı programına bakın kimler konuk olacak...

Listede yok yok! O Ses Türkiye Yılbaşı programına bakın kimler konuk olacak... TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışma programı her sene 31 Aralık’ta yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı programında bakın hangi konuklar yer alacak…