MasterChef'te 100 bin TL ödül! MasterChef ödül oyununu kim kazandı! İşte büyük ödülü kazanan yarışmacı.. MasterChef Türkiye All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük ödülün 100 bin TL olduğu bölümde ödülü kazanan isim merak uyandırdı. İşte detaylar..

ensonhaber.com

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye All Star'ın bugün ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star Türkiye'nin 75. bölümünde yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için ter döktü.

Büyük ödülün 100.000 TL olduğu gecede mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi.

İki etaptan oluşan ödül oyununun ilk etabını mavi takım kazandı. Daha sonra mavi takım oyuncuları ikinci etap olan yaratıcılık oyunu için tezgah başına geçti.

Yaratıcılık oyununda hünerlerini sergileyen mavi takımda son 4'e kalmayı başaran isimler Sergen, Tolga, Dilara ve Batuhan oldu.

Bu dört yarışmacı arasında en başarılı tabağı yaparak 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim Dilara oldu..