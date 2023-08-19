MasterChef'te torpil tartışması! O yarışmacı stüdyoyu terk etti, şefler araya girdi... MasterChef All Star ödül oyunu gecesinde yaşanan tartışma bölüme damgasını vurdu. Tansiyonun oldukça yükseldiği anlarda stüdyoyu terk eden yarışmacı dikkat çekti.

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MasterChef All Star'da heyecan sürüyor...

Son bölümde, 100.000 TL büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, gergin anlar yaşadı.

Bir anda çıkan tartışma, iyice hararetlendi.

İlk olarak Rıfat'ın Dilara için söyledikleri ve ardından Dilara'nın 'Biz yapıyoruz onlar yapamıyorlar' demesiyle ortam bir anda gerildi.

Oldukça sinirlenen ve konuşmakta zorlanan Dilara'ya kırmızı takım sert çıktı.

Ardından Kıvanç konuşmaya başladığında Sergen'in 'Sen sus daha yeni geldin' demesiyle tartışma alevlendi.

'Torpilli olduğumuzu söylüyorlar' diyen MasterChef Sergen, Azize'ye yarışmak istemediğini söyledi.

Terk etti

Yarışmak istemediğini söyleyen Sergen'e şefler izin verdi stüdyodan çıktı.

Yaşadığı sinir harbi sebebi ile stüdyoyu terk eden Sergen, yarışmanın ikinci etabında arkadaşlarının arasına geri döndü.

"Üslubumu düzelteceğim"

Somer Şef’in yaşananlar ile ilgili soru sormasının üzerine bir açıklama yapan Sergen, şu ifadeleri kullandı:

“Üslubumu düzelteceğim. Tabak yapamayan olursa düşüncelerimi söylemekten çekinmeyeceğim. Ben sadece tabak eleştiriyorum burada. Millete çamur da atmıyorum. Herkesin yüzüne söylüyorum. Üslubum biraz sert olabilir, kötü olabilir. Üslubumdan rahatsız olan biri varsa benimle konuşmasın. Yarışmanın başından bu yana ‘torpilli bunlar, tutarlar seni…’ Ben bu cümleden rahatsızlık duyuyorum.”