Meltem Akçöl'den cesur Instagram pozları! "Muhteşemsin Sultan'ım" Kara Ağaç Destanı dizisiyle ekrana dönen Meltem Akçöl, izleyicilerin gündeminde. Akçöl'ün sosyal medyasına göz atanlar, cesur pozlarına beğeni yağdırıyor.

ensonhaber.com

Kırık Hayatlar dizisindeli Deniz Yılmaz karakterine adım adan Meltem Akçöl, hızlı bir yükseliş gösterdi.

Ardından Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Hazal karakteri ile büyük bir şöhrete ulaşan Akçöl, beğeni toplamaya devam ediyor.

Son olarak Gülcemal dizisiyle adından söz ettiren Meltem Akçöl, yeni bir projeye imza attı.

Meltem Akçöl güzelliği

TRT 1'de yayınlanan Kara Ağaç Destanı'nda rol alan Meltem Akçöl, "Sultan" karakterini canlandırıyor.

Akçöl, performansı bir yana güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Dizinin izleyicileri, Instagram'ına göz atarken hayran kalıyor.

Henüz 23 yaşındaki Meltem Akçöl'ün beğeni toplayan cesur pozları...