Mert Ramazan Demir çekti, Afra Saraçoğlu paylaştı! O pozlara yorum yağıyor "Maşallah size" Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden iddialı pozlarını paylaştı. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Saraçoğlu’nun pozları kısa sürede gündemde yerini aldı. Pozlara beğeni ve yorum yağıyor.

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını ile büyük çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Dizide Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan güzel oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le aşkları ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu sevgilisiyle çıktığı tatilden pozlarını paylaştı. Cesur pozlarıyla büyüledi Sosyal medya hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun cesur pozları kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncunun bu pozlarına "Aşk güzelleştirmişler seni", "Maşallah demeden geçmeyin", "Büyülendik resmen" gibi yorumlar geldi.