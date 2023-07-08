Mert Ramazan Demir çekti, Afra Saraçoğlu paylaştı! O pozlara yorum yağıyor

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını ile büyük çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Dizide Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan güzel oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le aşkları ortaya çıkmıştı. Ünlü sevgilisiyle çıktığı tatilden pozlarını paylaştı.

Cesur pozlarıyla büyüledi

hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınladı.

Ünlü oyuncunun cesur pozları kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Afra Saraçoğlu iddialı pozlarını sıraladı, sosyal medya alev aldı!

Ünlü oyuncunun bu pozlarına "Aşk güzelleştirmişler seni", "Maşallah demeden geçmeyin", "Büyülendik resmen" gibi yorumlar geldi.

Afra Saraçoğlu iddialı pozlarını sıraladı, sosyal medya alev aldı!