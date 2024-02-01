Neslihan Atagül'ün cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı! 'Bu güzellik şaka mı?'

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Miami'de tatil yapan Neslihan Atagül sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkat çekti.
2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül evliliği ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz sene bir mekanda bir kadınla dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ikilinin boşanacağı iddiaları ortaya atılmış ancak çift bunu yalanlamıştı.
Şimdilerde eşi Kadir Doğulu ile Miami'de bulunan Neslihan Atagül Instagram hesabından paylaştığı kareler gündeme geldi.
Cesur pozları ile beğeni toplayan Neslihan Atagül'ün o pozlarına yorum yağdı. Atagül'ün paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum yapıldı.
İşte Neslihan Atagül'ün iddialı Miami pozları..