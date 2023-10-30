Peçenekli Süleyman kimdir, nereli? Peçenekli Süleyman Keleş öldü mü?

Peçenekli Süleyman hakkındaki bilgiler, vatandaşların merak konusu oldu.
Sevenleri tarafından araştırılan Peçenekli Süleyman Keleş'in kim olduğu ve hayatına dair bilgiler gündeme geldi.
Peçenekli Süleyman, Ankara'nın en eski bağlamacıları arasında yer almaktadır. "Ayşe" ve "Tantana Yapma" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur.
Peki, Peçenekli Süleyman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Peçenekli Süleyman Keleş öldü mü? İşte detaylar...
Peçenekli Süleyman kimdir?
Peçenekli Süleyman, müzik kariyerine küçük yaşlarda başlamıştır. İlk bağlamasını 12 yaşındayken almış ve kendi kendine bağlama çalmayı öğrenmiştir.
Daha sonra Ankara'da düzenlenen halk müziği yarışmalarına katılmış ve dereceler elde etmiştir.
1970'li yıllarda profesyonel olarak müzik yapmaya başlayan Peçenekli Süleyman, birçok albüm çıkarmış ve konserler vermiştir.
Peçenekli Süleyman öldü mü?
Peçenekli Süleyman sahne adıyla şarkılarını seslendiren Süleyman Keleş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.
Peçenekli Süleyman şarkıları
Peçenekli Süleyman'ın eserleri ise şu şekilde:
Tantana Yapma
Tantana Yapma · 2015
Oy Dedikçe
Zahmetmi Olur · 2018
İstanbula Ismarladım Yeleği
Bilmem Ben · 2015
Ayşe
Zahmetmi Olur · 2018
Şeker Usta
Yolcudur Abbas · 2015
Doktor Bana Bi Çare
Ah Dubara (Şıkır Şıkır Oyun Havası) · 2018
Ah Yosma
Darılmaca Yok · 2015
Hata Yaptım