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Peçenekli Süleyman kimdir, nereli? Peçenekli Süleyman Keleş öldü mü?

Peçenekli Süleyman kimdir, nereli? Peçenekli Süleyman Keleş öldü mü? "Ayşe" ve "Tantana Yapma" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Ankara'nın eski bağlamacılarından Süleyman Keleş, gündemin merak edilen isimlerinden oldu. Peki, Peçenekli lakabıyla tanınan Süleyman Keleş kimdir, öldü mü? İşte hakkındaki bilgiler...