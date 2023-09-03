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Rabia Soytürk mini şortuyla teknede şov yaptı! Görenlerin nutku tutuldu "Maşallah" Abone Olun

Rabia Soytürk mini şortuyla teknede şov yaptı! Görenlerin nutku tutuldu "Maşallah" Duy Beni dizisiyle tanınan Rabia Soytürk, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu teknede mini şortuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o cesur kareler...

ensonhaber.com 24 yaşındaki genç oyuncu Rabia Soytürk, son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl final yapan Duy Beni adlı dizideki başarılı performansı ile ün kazanan Soytürk, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde Aslı karakteriyle ekranlarda yer aldı. Genç oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra değişen güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Rabia Soytürk, takipçilerini cesur pozlarıyla büyülüyor. Teknede cesur pozlarıyla nefes kesti Genç oyuncu son olarak sosyal medya hesabından teknede verdiği cesur pozlarını sıraladı. Mini şortu ve gözlüğüyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o kareler...

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