Rıfat acıya gömüldü: Gönül Dağı'nda bir aşk daha yarım kaldı! Mihriban öldü, Rıfat bebekleriyle baş başa... TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son fragmanı izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Mihriban'ın doğum girmesi ve Rıfat'ın perişan olması ise "öldüğünü" düşündürdü.

ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, rekor kırmaya devam ediyor... Cumartesi günlerinin efsane dizisi, yayınlanan son fragmanıyla Youtube trendlere yerleşti. Her bölümü olay olan dizinin son fragmanında, Mihriban'ın üçüzler için doğuma girdiği görüldü. Apar topar doğuma alınan Mihriban'ın o halini görenler ise "öldüğünü" düşünmeye başladı. Peki, Gönül Dağı'nda Mihriban gerçekten öldü mü? İşte yanıtı! Mihriban'ın doğumu, Rıfat'ın çöküşü... Gönül Dağı'nın 109. bölüm fragmanında Mihriban'ın doğumhaneye alındığı görülüyor. O sırada hemşire ''Doğum riskliymiş şimdiden haberiniz olsun'' diyor. Rıfat oracıkta yere yığılırken Mihriban'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.