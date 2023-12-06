Sandık Kokusu'nun yıldızı Metin Akdülger'in fenomen aşkına bakın! Pozlarını gören iç geçirdi...

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, yayın hayatına başlıyor.
Çarşamba günleri yayınlanacak olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekiyor.
Dizi, 3 çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve yaşananları anlatıyor.
Sandık Kokusu dizisinde Metin Akdülger; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Necip Memili ile başrolleri paylaşıyor.
Seyirciler, "Sandık Kokusu Atilla" hakkında araştırmalar yapıyor. Atilla karakterine Metin Akdülger hayat veriyor.
Performansı ve karizmasıyla beğeni toplayan Metin Akdülger, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl, Şahsiyet, Atiye, Kulüp gibi dizilerde de rol aldı.
Özel hayatı merak konusu olan Akdülger, 2021 yılından beri sosyal medya fenomeni güzel isimle birliktelik yaşıyor.
"Metin Akdülger evli mi", "Metin Akgülder'in sevgilisi kim" sorularının yanıtı haberimizde...
İşte sevgilisi
35 yaşındaki Metin Akdülger, yaklaşık 3 yıldır Influencer olarak tanınan Cansu Akın ile birliktelik yaşıyor.
Akdülger ve Akın, herkesi imrendiren aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Ünlü çift, sık sık birbirleri ile paylaşım yapmaktan da çekinmiyor.
İşte görenleri imrendiren aşk pozları...