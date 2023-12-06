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Sandık Kokusu'nun yıldızı Metin Akdülger'in fenomen aşkına bakın! Pozlarını gören iç geçirdi...

Sandık Kokusu'nun yıldızı Metin Akdülger'in fenomen aşkına bakın! Pozlarını gören iç geçirdi... Yeni dizisi ile ekrana gelen Metin Akdülger, seyircilerin merak konusu oldu. Özel hayatı araştırılan Metin Akdülger'in fenomen isimle aşk pozları, görenleri mest etti.