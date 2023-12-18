Sıla pembelere büründü! Transparan kıyafetiyle önce sahneyi sonra sosyal medyayı kasıp kavurdu... Ünlü şarkıcı Sıla, Rotterdam'da konser verdi. Konserdeki sahne kıyafetleriyle sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. İşte Sıla’nın Rotterdam sahnelerini kasıp kavuran o kombini…

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Ünlü şarkıcı Sıla Rotterdam'daki konseri öncesinde sahne kıyafetiyle poz verdi. Transparan pembe bir bluz ve pantolondan oluşan renkli kombini soysal medyada paylaşan şarkıcıya beğeni ve yorumlar ardı ardına geldi.

Sıla’nın bazı takipçileri kombinine bayılırken, bazıları ise rüküş olarak yorumladı.

"Pembe gönlüm sende"

Sıla’nın sahne kombinine takipçilerinden, "Barbie değil harbi kız", "Pembe gönlüm sende", "pembe sakız gibi tatlı" ve "pembelendik" gibi yorumlar gelirken ünlü şarkıcının bazı takipçileri ise "Çok güzelsiniz ama acil olarak modacınızı gözden geçirin" şeklinde yorum yaptı.