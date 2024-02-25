Şilan Makal'ın mayolu tatil pozları dikkat çekti! 'Deniz kızı Şilan' Ünlü oyuncu Şilan Makal'ın tatil pozları takipçilerinden tam not aldı. İşte Şilan Makal'ın mayolu tatil paylaşımları..

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Şilan Makal, tatile çıktı. Tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşan Makal'ın o pozları kısa sürede büyük beğeni topladı.

31 yaşındaki Şilan Makal, aslen Tunceli'lidir. Beykent Üniversitesi Tarih bölümü mezunu olan Şilan Makal, adını Bugün Ne Giysem yarışması ile duyurdu.

İlk oyunculuk deneyimini Yeni Gelin isimli dizide rol alarak yaşayan Şilan Makal ünlü futbolcu Şener Özbayraklı ile evlidir.

Instagram'da 392 bin takipçisi bulunan Şilan Makal son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Tatile giden Şilan Makal mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımına takipçileri tarafından yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı.

İşte Şilan Makal'ın mayolu tatil pozları...