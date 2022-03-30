Survivor All Star’da Nagihan’ın gözyaşları

Heyecanlı anların yaşandığı Survivor'da son eleme adayları da belli olurken, geceye Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu. Nagihan, kızından gelen mesajla gözyaşlarına boğuldu.

Survivor All Star’ın merakla beklenen birleşme partisi önceki gün yapıldı.

Bir süre ada hayatından uzaklaşan yarışmacılar, doyasıya eğlendi ve zorlu parkurlara dün akşam geri döndü.

ÜNLÜLER SERİ İÇİN ÇIKTI

En son oynadıkları iki dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler, rakip takımdan bir kişiyi potaya göndermek için parkura çıktı.

Elif ve Bora'nın elenmesinin ardından güçlü bir takımla mücadele veren ünlüler ise seri yapmak için parkurdaki yerini aldı.

YİNE KAZANDILAR

İlk etapta kadınlar yarıştı ve zorlu parkurda 8-3'lük skorla ünlüler takımının kadın yarışmacıları durumu 1-0'a getirdi.

İkinci etapta erkekler mücadelesi gerçekleşti. Zor anların yaşandığı parkurda ünlüler takımı erkekleri de kazanmasını bildi.

Ünlüler takımı haftanın son dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kazandı.

Survivor'da Nagihan Karadere'nin gözyaşları VİDEO

DUYGULANDIRAN İLETİŞİM OYUNU

Üç sıfırlık bir seri yakalayan ünlüler, hem takımlarını korudu hem de sevdiklerinden gelen mesajları okudu.

Yakınlarından gelen resimli mesajları okurken duygusal anlar yaşayan yarışmacılar gözyaşları boğuldu.

NAGİHAN GÖZYAŞLARIYLA İSYAN ETTİ

Büyük bir heyecanla kızının resmini ve mesajını görmeyi bekleyen Nagihan Karadere, hayal kırıklığına uğradı.

Mesaj açılınca kızıyla yıllar öncesine ait fotoğrafı görünce büyük şok yaşayan Karadere, “Bu fotoğrafı ben çektim, kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski, kızım burada dört yaşında. Babası bilerek yapıyor.” dedi.

TAKIM ARKADAŞLARI DA ÜZÜLDÜ

İsyan ederek oturduğu yerden kalkan Nagihan, iletişim odasından ayrıldı.

Başarılı yarışmacının bu halleri, takım arkadaşlarını da çok üzdü. Sema, Atakan ve Gizem gözyaşlarını tutamadı.

OLAYLI BOŞANMA

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe yıllar önce olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Çiftin boşanmalarına sebep olarak Uğur Gökçe'nin ortaya çıkan çıplak fotoğrafları gösterilmişti.