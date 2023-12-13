Taylor Swift adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı! Amerikalı şarkıcı Taylor Swift turnesi “tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesi” olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Şarkıcının turne ile yaptığı hasılat dudak uçuklattı…

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Taylor Swift devam eden turnesi ‘Eras’ ile Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdırdı. “Tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesi” olarak kayıtlara geçen turnenin hasılatı 1 milyar doları aştı.

Mart 2023 itibariyle başlayan ve gelecek yıl Aralık ayında sona erecek turneyle, şimdiden toplam 151 konser ile 1,04 milyar dolar kazandırdı.

Pollstar’a göre, şu ana kadar toplam 4,3 milyon bilet satıldı ve turne tamamladığında ise Swift’in yaklaşık 2 milyar dolar hasılat kazandıracağı tahmin ediliyor.

Konser biletleri dışında turne boyunca satışı yapılan tişört gibi ticari ürünlerin de yaklaşık olarak 200 milyon dolar getirdiği belirtildi.

Elton John’u solladı geçti…

Taylor Swift ayrıca ‘Eras’ turnesiyle, Elton John’un bu yıl 'Veda' turnesinde 328 konser ile yakaladığı 939 milyon dolarlık hasılat rekorunu geride bıraktı.

Ayrıca, bu yıl içinde en çok kazanan Bruce Springsteen ve Beyonce turnelerinin toplamından daha fazla gelir elde etti.