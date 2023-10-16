Teşkilat 4. sezon ne zaman başlıyor? İşte Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi.. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın 4. sezon tarihi belli oldu. İşte dizinin yeni sezon başlangıç tarihi..

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TRT 1 ekranlarında 4. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan Teşkilat dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikayesini ele almaktadır.

Teşkilat dizi üç sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Her Pazar akşamı TRT ekranlarında yayınlanan dizi önümüzdeki günlerde 4. sezonu ile izleyiciyle buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, Cengiz Bozkurt, Tuğçe Açıkgöz ve İlker Kızmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.

Şimdiye kadar 79 bölümüyle ekranlara gelen Teşkilat'ın 80. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor.

Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte o tarih..

Yeni sezon tarihi belli oldu

Teşkilat dizisinin 4. sezonu 22 Ekim Pazar günü ekrana gelecek. Dizi saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak..