Wanda Nara'nın Icardi formalı cesur pozları olay yarattı! "Yenge çok abarttın" Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Wanda Nara'nın sosyal medyayı sallayan pozları...

ensonhaber.com

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara cesur pozları ile gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara birbirinden iddialı paylaşımları ile magazin gündeminden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara'nın Instagram'da 16,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Mauro Icardii ile verdiği pozları sık sık Instagram hesabından paylaşan Wanda Nara yaptığı son paylaşım ile adından söz ettirdi.

Wanda Nara yaptığı son paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Icardi'nin Arjantin milli takım forması ile poz veren Wanda Nara'nın pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Wanda Nara'nın Icardi formasıyla verdiği iddialı pozlar...