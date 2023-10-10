Yalı Çapkını 41. bölüm 2. fragmanı: Ferit, Seyran ve Kaya'yı basıyor! Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yeni karakterlerin gelmesiyle dengeler değişti. Kaya'nın Seyran'a olan ilgisi ortaya çıkıyor. Ferit'in, Seyran ve Kaya'yı bastığı anlar izleyicileri şoke edecek. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonuyla bir kez daha izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başardı.

Reytinglerde zirveye oturan dizi, duygusal anlarla dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ gibi başarılı oyuncuların yer aldığı diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Ferit ve Seyran aşkı bitecek mi?

Dizinin yeni bölümünde üniversite kayıtlarını kaçırmak istemeyen Seyran, Halis Ağa'ya torun vermek için okulu askıya alacak.

Ancak Ferit, Seyran'ın okul hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçecek. Fakat beklemediği bir sürprizle karşılaşacak.

Kaya, Seyran'ı okul kayıtları için çoktan ikna etmiş ve okula götürmüş olacak. Seyran ve Kaya'yı yan yana gören Ferit bakalım neler yapacak...