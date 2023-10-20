Yalı Çapkını bu akşam var mı? 20 Ekim Cuma Yalı Çapkını yayınlanacak mı? Star TV yayın akışı...

İsrail’in hain saldırısı sonucu Türkiye’de, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygı sebebiyle 3 günlük milli yas ilan edildi.
Milli yasın ardından birçok dizi, eğlence ve konserlere ara verildi. Birçok etkinlik ve konser iptal edildi.
Diziseverlerin merak ettiği konulardan biri de bu akşam yayınlanacak olan diziler…
Dün akşam ve Çarşamba akşam, dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını izleyicileri arama motorlarında araştırmalar yapıyor.
Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı…
Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı?
Star TV’nin yayın akışına göre, bu akşam Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak. Ancak olası bir durumda dizinin yeni bölümü yayınlanmayabilir. Konu ile ilgili bir değişiklik olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
20 Ekim Star TV yayın akışı
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın