Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam omuzlarını açtı, güneş banyosuna girdi! "Abidin koşşş" Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini oynayan Beril Pozam, son paylaşımıyla beğeni topladı.

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, cuma günleri yayınlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor.

Suna karakteriyle öne çıkan Beril Pozam, Seyran'ın ablası rolüyle dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Asıl çıkışını 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge karakteriyle yakalayan Beril Pozam, ardından Ada Masalı ve Baba dizisinde rol aldı.

Beril'den yeni pozlar

Kariyeri bir yana duru güzelliğiyle seyircileri mest eden Pozam, sosyal medyada da büyük bir takipçi sayısına sahip oldu.

Yeşillikler arasında güneşe karşı poz veren Beril Pozam, göbeğini açıkta bıraktı.

28 yaşındaki Beril Pozam'ı Instagram'da görenler, beğenmeden geçemedi.

İşte o pozlar...