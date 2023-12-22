Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan dekolte şov! "Biraz giyinmelisin" Son bölümlerdeki performansıyla Yalı Çapkını'na damga vuran Beril Pozam, dekolteli pozuyla damga vurdu.

ensonhaber.com

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını'nda nabız yükseliyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer aldığı dizi, cuma akşamlarına damga vuruyor.

Suna karakteriyle öne çıkan Beril Pozam, Seyran'ın ablası rolüyle izleyicilerin gündeminde.

Son bölümlerle öne çıkan Pozam, beğeni topluyor.

Dekolte verdi

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Beril Pozam, son paylaşımıyla gündeme damga vurdu.

Siyah bir elbise giyen Pozam, göbeğine kadar açıkta bıraktığı dekoltesiyle mest etti.

Takipçileri, "Kazım Ağa görmesin", "Giyinmelisin", "Üf sana" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o kareler...