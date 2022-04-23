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    • Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! 'Muhteşemsin be kadın'

    Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! 'Muhteşemsin be kadın'

    Cihan Ünal'ın Türkan Şoray ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Karın kaslarıyla dikkati çeken Ünal, doğal güzelliğiyle büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 18:35
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    Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! 'Muhteşemsin be kadın'

    ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde Davut karakterine hayat veren Cihan Ünal, 1970 yılında Sabiha Tarhan ile nikah masasına oturdu.

    Bu evliliklerinden Irmak adında bir kızları olan Cihan Ünal ve Sabiha Tarhan çifti, 1978 yılında boşanma kararı aldı.

    Cihan Ünal, 1983 yılında ise Mine filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray ile dünya evine girdi.

    Bu evliliğinden Yağmur adında bir kızı daha olan Cihan Ünal, 1987 yılında Türkan Şoray ile yollarını ayırdı.

    Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızları Yağmur Ünal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Instagram'da 115 bin takipçisi bulunan Yağmur Ünal, birbirinden cesur ve güzel karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Yapımcı oldu

    Liseyi İsviçre'de okuyan Yağmur Ünal, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı.

    Üniversiteden sonra New York'ta medya üzerine master yapan Yağmur Ünal, 2013 yılında Star TV'de yayınlanan ''Çılgın Teyzeler'' adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi.

    Uzaklarda Arama filminin yapımcılığını üstlenerek ilk sinema deneyimini yaşayan Yağmur Ünal, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcılığını üstlendi.

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #1

    Sezonu açtı

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yağmur Ünal, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Fit görünümüyle beğeni toplayan Yağmur Ünal'ın paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Karın kaslarıyla dikkati çeken 37 yaşındaki ünlü ismin fotoğrafına, ''Yak bunu'', ''Maşallah nazar değmesin'', ''Muhteşemsin be kadın'', ''Güzel bir kadın gördüm'' gibi yorumlar yapıldı.

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #2

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #3

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #4

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #5

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #6

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #7

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #8

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #9

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #10

    Yalnız Kurt un Davut u Cihan Ünal ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozuyla ortalığı yıktı! Muhteşemsin be kadın #11


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