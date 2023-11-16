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Yargı 72. bölüm fragmanı: Ceylin ve Ilgaz bakın yıllar önce nerede karşılaşmış!

Yargı 72. bölüm fragmanı: Ceylin ve Ilgaz bakın yıllar önce nerede karşılaşmış! Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; Ilgaz'ın Ceylin ile ilgili yaşadığı farkındalık seyirciyi şoke etti. Engin ise yeniden ortaya çıktı.