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Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, yeni fragmanıyla olay oldu.
Ceylin'in yıllar önce okulunda yaşanan bir olaya bakmak için Ilgaz'ın gittiği anlaşıldı.
Ilgaz, Ceylin'le konuşma sırasında farkındalık yaşarken, "Arayıp bulamadığın kız sendin demek" dedi.
Engin ortaya çıktı
Engin'in yeniden ortaya çıkması Yekta'nın ayarlarınıo bozarken, Eren ise durumdan rahatsız oldu.
Ceylin ile okulda arkadaş olan Engin'in yıllar önce de bir cinayete karışmış olabileceği gündeme geldi.