Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in son hali! "Resmen yıllara meydan okumuş" Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan ve birçok projede yer alan Aydan Şener'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aydan Şener'in son hali..

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Aydan Şener'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Şimdilerde 60 yaşında olan Aydan Şener'in son hali adeta yıllara meydan okumuş dedirtiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aydan Şener sık sık paylaşım yapıyor.

Güzelliği ile bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Aydan Şener'in son hali sosyal medyada gündeme geldi.

1986 yılında yayınlanan Çalıkuşu'nda canlandırdığı 'Feride' karakteri ile hafızlara kazınan Aydan Şener Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer almaktadır.

Aydan Şener 1981 yılında Türkiye güzeli seçilmiş ve aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

İşte Aydan Şener'in son hali..