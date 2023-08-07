Dacia Spring'e rakip olacak! Fiat'tan uygun fiyatlı elektrikli araç geliyor Fiat, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara olan talebinin arttığı bir dönemde yeni bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Dacia Spring, uygun fiyatı sayesinde Avrupa'da yoğun ilgi görmüştü. Uygun fiyatlı elektrikli araçlara olan talebinin arttığı bu dönemde, markalar artık ucuz elektrikli otomobillerle karşımıza çıkmaya başladı.

Stellantis, ürün yelpazesini genişleterek ikinci bir bütçe dostu elektrikli aracı piyasaya sürmeyi planlıyor.

25 bin eurodan ucuz olacak

Tanıtılması planlanan elektrikli araç, Fiat Panda'nın tasarımından ilham alarak geliştirilecek ve 25 bin euronun altında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Fiat markasının CEO'su Olivier Francois'e göre, bu yeni modelin Temmuz 2024'te tanıtılması planlanıyor.

Stellantis, ayrıca Citroen ile birlikte gelecek yılın başlarında 25 bin euronun altında bir fiyatla satılacak tamamen elektrikli bir şehir aracını da piyasaya sürecek.

e-C3 adı verilen bu model Slovakya'da üretilecek ve Dacia Spring ve yakında çıkacak tamamen elektrikli Renault 5 gibi rakiplerle rekabet edecek.