Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Filistin arasında yeniden başlayan çatışmaların bir an önce son bulması için Türkiye'nin diplomatik çabaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.

İsrail-Filistin çatışmasında çözümler ele alındı

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile görüşmesinde, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için çaba gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

"Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti şart"

Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.