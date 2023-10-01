Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TBMM'nin 28. Dönem açılışında yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılış toplantısında yeni sivil bir anayasa çağrısını yenilerken, tüm siyasi partileri ve toplumun tüm kesimlerini katkı vermeye davet etti.

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ensonhaber.com

Mayıs ayında milletin önüne konulan sandıkla şekillenen Gazi Meclis, milletvekillerinin yemininden kısa süre sonra tatile girmişti.

TBMM bugün itibarıyla yeni döneme başladı.

Bu kapsamda TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda vekillere ve misafirlere hitap ederken sık sık dile getirdiği yeni anayasa mesajını yineledi.

"Ülkemiz şartlarının anaysa hazırlamaya uygun olduğuna inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişki şu net mesajları verdi:

"Hep birlikte yazdığımız 15 Temmuz destanı bu bakımdan bir dönüm noktasıdır. Önümüzde yeni bir dönem ve fırsat var. Yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmaktır bu. Salondaki başkanlık kürsüsünün arkasında yazan "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözünün hakkını ancak bu şekilde verebiliriz.

41 yıllık tarihinde irili ufaklı değişiklikle yamalı bohçaya dönen anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Esasen yeni anayasa meselesi 10 seneyi aşkın süredir ülke gündemindedir. Hatta yarım kalmış olsa da adımlar oldu. Cumhur ittifakı olarak 2021'de kendi hazırlıklarımızı yaptık. Ardından siyasi partileri davet ettik ama karşılık bulmadı davetimiz.

Şikayet edenler konfor alanlarının dışına çıkmak istemedi. Ümidimizi kaybetmedik. Her anayasanın ayrı hikayesi var. Bugün ülkemizin şartlarını ilk defa demokratik işleyişinin bir anaysa hazırlamaya uygun olduğuna inanıyoruz. Türk demokrasinin olgunluk seviyesi, 60 darbesi ile başlayan kötü geleneği sona erdirmeye yeterlidir.

"Tüm kesimleri anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz"

Devletin ve milletin ortak geçmişini kuşatmayan anayasa ülkeye fayda getirmez. Şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak tüm parti ve vekilleri, toplumsal kesimleri yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz.

"Milletimiz yeni anayasayı hak ediyor"

Milli, yerli, sivil, vizyoner bir anayasa isteyen herkes bu çağrının muhatabıdır. Hep birlikte konuşup tartışıp kararlaştırabiliriz. Ülkenin kırmızı çizgilerine uygun şekilde yaklaşabilelim yeter ki.

Bunu başardığımızda tüm konuların üstesinden geleceğiz. Türkiye milletin hayali olan böyle bir anayasayı hak ediyor.

"Cumhuriyetin yüzüncü yılını yeni anayasa ile taçlandıralım"

Türkiye toplumun gerisinde kalan değil toplumun ufkunu açan anayasayı hak ediyor. Darbecilere karşı duran bu necip millet demokrasiyi sivil anayasa ile taçlandırmayı fazlasıyla hak ediyor. Cumhuriyetin yüzüncü yılını yeni anayasa ile taçlandıralım.

Yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacağız. Türkiye Yüzyılı anayasası çalışmaları için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer partilerden de aynı yaklaşımı bekliyoruz."