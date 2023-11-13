Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

AA & Ensonhaber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.
Gazze'ye insani yardım
Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.
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