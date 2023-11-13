Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Gazze'ye insani yardım

Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.