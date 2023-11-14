Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Sürgünü paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türkleri Sürgünü'nün yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Takvimlerin 14 Kasım 1944'ü gösterdiği bir kış gecesinde Ahıska Türkleri hayvan vagonlarına konularak yokluğa sürüldü.

Bilinmezliğe giden o yolculukta on binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetti.

Bugün insanlık tarihinin kara bir lekesi olan Ahıska Türkleri Sürgünü'nün 79. yılı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79. yılı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yad ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.