Osman Nuri Kabaktepe: 31 Mart 2024'te İstanbul'u alacağız AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "3. Medya Buluşması"nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde İstanbul'u AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacaklarını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "3. Medya Buluşması"nda yerli ve yabancı gazeteciler, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya gelerek konuşma yaptı.

"İstanbul'u 31 Mart 2024'de AK Parti belediyesiyle buluşturacağız"

Kabaktepe konuşmasında şöyle dedi:

"Hem milletimize hem tüm Türkiye olarak, 2023 Mayıs ayında hakikaten dünya tarihinde, demokrasi tarihinde örnek teşkil edecek bir seçim gerçekleştirdik. Dolayısıyla milletimize teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye Yüzyılı iddiamızla girdiğimiz seçimlerde başarılı olarak çıkmış olmak dolayısıyla da teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız yine yeniden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak 12 mi? 13 mü? diye bir takım tartışmalarla beraber sayı önemli değil, vazifesine devam ediyoruz. Onun için bu vazifeyi tevdi eden milletimize teşekkür ediyoruz. Önümüzde 2024 seçimleri var. Bizler hem mutfak çalışmaları hem saha çalışmaları, hem sandık çalışmaları üç başlık altında çalışmalarımıza başladık, devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart 2024'de Mayıs 2023'te olduğu gibi Türkiye'de AK Parti olarak en güzel sonuçları alacağız. En başarılı şekilde çıkacağız. İstanbul'umuzda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere inşallah 2029'a kadar AK Parti belediyesiyle buluşmasını da sağlayacağız diyorum"

"Haberin hakikati ve değerinden korkmayan tüm gazetecilere teşekkür ediyorum"

Kabaktepe konuşmasının devamında şunları söyledi: