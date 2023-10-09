Tokat'ta Ömer Halisdemir Caddesi'nin isim değişikliğine imza atan 2 MHP'li ihraç edildi
AA & Ensonhaber

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokat'ın Sulusaray ilçesinin Belediye Meclisinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi yönünde karar alan 2 meclis üyesinin istifalarının alındığını bildirdi.

15 Temmuz şehidinin adının değiştirilmesini istediler

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tokat Sulusaray ilçe belediye meclisinin 15 Temmuz'un kahraman şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi kararına olumlu oy kullanan 2 meclis üyemizin istifaları alınarak partimizle ilişikleri kesilmiştir.

Valilik kararı iptal etmişti

Sulusaray Belediye Meclisi ağustos ayında "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesine ilişkin teklifi kabul etmiş, Tokat Valiliği ise bu kararı iptal etmişti.

Şehit Ömer Halisdemir
Şehit Ömer Halisdemir