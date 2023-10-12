Aşının yan etkisinden kurtarıyor! Yapın, yaptırın... Özellikle koronavirüs aşısının yan etkilerini en aza indirmek için vücudu temizleyen tedavi yöntemleri öne çıkıyor.

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Koronavirüs ile gündeme gelen aşı, milyonlarca vatandaşa uygulandı.

Aşı sayesinde yeni normale dönüş sağlanırken, yan etkileri de söz konusu olabildi.

Ünlü doktor Ender Saraç, sosyal medyada artan aşı tartışmaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Doktor Saraç, "aşıların etkisinden kurtulmanın en iyi yolu hacamat yaptırmaktır" dedi.

Saraç, koronavirüs sonrası yapılan 3 doz aşının yan etkilerinden kurtulmak için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

"Hacamat yaptırın"

Haber7'ye konuşan Ender Saraçoğlu, "Aşılarla ilgili çeşitli görüşler var. Ortalamaya baktığımızda geçmiş dönemlere göre daha fazla kalp krizi, pıhtı atması gibi bazı olumsuz durumlar hastalıkları daha yoğun olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla detoks yapmakta fayda var.

Tecrübelerime ve dünyadaki birçok doktorun görüşüne göre hacamat iyi bir sonuç veriyor gibi. Benim üstümde bir tuhaflık var eskisine göre bir değişiklik var, kalp çarpıntım var. Unutmaya başladım. Gözlerimde kuruluk oluyor değişik birçok şikayetleri olan kişiler hacamattan sonra bunun peşine ozon da eklediğimizde süratle daha çok iyi gittiklerini gözlemledik." dedi.

Kan temizleniyor

Hacamat dediğimiz şey aslında akupunktur meridyenlerinin kesişme noktalarını önce 3 dakikaya kadar vakum yaptıktan sonra ince bir bistüriyle kişinin inancına göre belli bir dua okuyarak o vücutta ki halk arasında kirli kan olarak tabir edilen kanı temizlemek adına yapılan bir işlemdir.