Fahrettin Koca: Elektronik sigaralar daha da zararlı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yıllarda halk arasında yaygın hale gelen elektronik sigaraya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımda yer verdiği Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, "Halk arasında zararsız olduğu yönünde bir kanı var" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Sigara kullanımı dünya genelinde büyük bir artış gösteriyor.

Türkiye'de de gelen son zamlara rağmen sigara kullanıcılarında herhangi bir azalış olmuyor.

Bununla birlikte kimi vatandaşlar, elektronik sigaraya da yönlenmiş durumda.

Son yıllarda hemen herkesin elinde sıkça görülen elektronik sigaraların ise zararı zannedildiğinden daha fazla.

Fahrettin Koca'dan paylaşım

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.

Bakan Koca, vatandaşları uyarmak amacıyla yaptığı videolu paylaşımda Prof. Dr. Ayşegül Karalezli'ye yer verdi.

"Halk arasında zararsız olduğu yönünde bir kanı var"

Karalezli konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: