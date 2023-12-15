Sigara kullanımı dünya genelinde büyük bir artış gösteriyor.
Türkiye'de de gelen son zamlara rağmen sigara kullanıcılarında herhangi bir azalış olmuyor.
Bununla birlikte kimi vatandaşlar, elektronik sigaraya da yönlenmiş durumda.
Son yıllarda hemen herkesin elinde sıkça görülen elektronik sigaraların ise zararı zannedildiğinden daha fazla.
Fahrettin Koca'dan paylaşım
Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.
Bakan Koca, vatandaşları uyarmak amacıyla yaptığı videolu paylaşımda Prof. Dr. Ayşegül Karalezli'ye yer verdi.
"Halk arasında zararsız olduğu yönünde bir kanı var"
Karalezli konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Elektronik sigaralar daha da zararlı: “Halk arasında elektronik sigaraların zararsız olduğu yönünde bir kanı var. Oysa elektronik sigaralarda ısıtılmış tütün ürünleri olduğu için yanma esnasında bu sigaraların yapımında kullanılan kablolar, metaller de yanmakta, bazı metaller ve mineraller açığa çıkmaktadır. Nikotinin ve diğer katkı maddelerinin üzerine bir de metal etkileri eklenmektedir.” Uzmanımız anlatıyor:
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