Parlak bir cilt için 10 besin

Cilt, sürekli yenilenen canlı bir doku olduğu için besin eksikliklerine karşı çok hassastır. Bu nedenle yeni hücrelerin oluşumu için bazı besin maddelerinin düzenli olarak alınması şarttır.

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak çoğumuzun hedefidir ve bunu yapmak için genellikle kozmetiklerden yararlanırız. Ancak ışıl ışıl bir cilt için için göz önünde bulundurulması gereken bir başka nokta daha var: Diyet.

Cilt vücudun en büyük organıdır ve hemen hemen her zaman genel sağlığın bir yansımasıdır. Karaciğer, böbrekler, akciğerler ve bağırsaklarla birlikte vücudun temizlenmesinden sorumlu sistemlerden biridir.

Sağlıklı bir cilt için bu arındırıcı organların aşırı yüklenmesine neden olabilecek toksinleri önlemek esastır. Ayrıca sağlıksız pişirme tekniklerinden kaçınmalı ve rafine unlar ve şekerler, işlenmiş yağlar veya işlenmiş gıdalar gibi hücre yenilenmesi için gerekli vitamin ve mineralleri içermeyen gıdaların tüketiminden kaçınmak gerekir.

İşte sağlıklı ve parlak bir cilt için tüketilmesi gereken 10 besin:

MANGO

Antioksidan etkiye sahip olan ve cilt yenilenmesi için çok önemli olan kolajen üretimini tetikleyen mango, hücre yenileme sürecinde gerekli olan A vitamini öncüsü beta karoten için harika bir kaynaktır. Beta karoten açısından zengin yiyecekler yemek, cildi özellikle güneş nedeniyle ortaya çıkan yaşlanmadan korumanın etkili bir yoludur.

Mangonun yanı sıra sarı-turuncu tüm meyve ve sebzeler (havuç, kabak, şeftali, kayısı vb.) ve yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, ıspanak vb.) bu besini sağlar.

SALATALIK

Kabuğuyla birlikte tüketildiğinde hafif acımsı tadı, nemlendirme gücüne katkıda bulunur, bu sayede arındırıcı ve temizleme sürecini tetikleme işlevini çok iyi yerine getirir. Her gün salatalık tüketmeye çalışın. Salatalarınıza, ev yapımı meyve-sebze sularınıza ekleyin. Hatta doğrudan cilt üzerinde nemlendirici ve besleyici bir maske olarak da kullanabilirsiniz.

KİVİ

Genç bir cildin sırrı, kolajen üretiminin anahtarı antioksidan madde olan C vitamininde yatmaktadır. C vitamini, cilt esnekliğinin korunmasına yardımcı olur ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Tüm taze meyve ve sebzeler C vitamini içerir, ancak kivi gibi bazıları diğerlerinden daha fazlasını içerir.

Önerilen günlük 90 mg C vitaminini almak için kahvaltıda bir parça taze meyve veya taze yapılmış bir meyve suyu, yemek için çeşitli bir salata ve tatlı olarak veya kahvaltı sonrası atıştırmalık olarak yemeye çalışın.

CEVİZ

Cevizler omega 3 yağ asitlerinin en iyi kaynaklarından biridir. Omega 3 yağ asitleri, cildin iltihaplanmasını ve tahrişini azaltan ve cildi daha iyi nemli tutan, böylece kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmaya yardımcı olan iyi yağlardır . Araştırmalara göre düzenli olarak omega 3 yağ asitleri almak cildin güneş ışığının etkisine karşı bağışıklığını artırmaktadır.

LİMON

Tüm turunçgiller gibi limon da harika bir temizleyicidir ve cilt lekelerine karşı mükemmeldir. Limon, aşırı sebum oluşumunu önlemeye yardımcı olur, bu nedenle yağlı ciltler veya sivilce ve akneye eğilimli ciltler için harika bir yardımcıdır. Ayrıca kızarıklıkla savaşır ve cildi aydınlatır.

KARPUZ

Karpuzlar, cilt için harika olan bir antioksidan içerir: Likopen. Araştırmalara göre, likopen cildi güneş ışınlarının neden olduğu hasara karşı korur. Bu bileşik karpuz, domates, kırmızı biber gibi kırmızı sebzelerde bol miktarda bulunur. Karpuz ayrıca bol su içeriği ile cildin nemli kalmasını sağlar.

AVOKADO

Avokado, E vitamini içeriği ile öne çıkmaktadır. Aşırı güneş radyasyonu nedeniyle özellikle de serbest radikal birikimi sonucunda etkisiz hale gelen cilt hücre yenilenmesini tetikler ve hücre hasarını önler. Avokadoya ek olarak, sızma zeytinyağı, badem ve buğday tohumu da iyi E vitamini kaynaklarıdır.

NAR

Antioksidan etkiye sahip olan narlar, güneş koruyucu etkisiyle öne çıkmaktadır. Nar, diğer kırmızı meyveler gibi bir polifenol olan ellagik asit açısından çok zengindir ve vücutta iltihaplanmayı azaltarak güneşin neden olduğu kolajenin bozulmasını azaltır.

ZEYTİN

Cildin doğal nem seviyesini korumak için gerekli olan tekli doymamış yağ asidi olan oleik asit açısından çok zengindirler. Bu besin, zeytine ek olarak sızma zeytinyağında, bademde (çiğ ve tuzsuz) ve avokadoda bulunur. Ayrıca tüm bu besinler antioksidan etkiye sahip E vitamini ve polifenoller içerir, bu nedenle cilt sağlığı için beslenmenize mutlaka dahil etmelisiniz.

ZERDEÇAL

Harika bir iltihap önleyici baharat olan zerdeçali akne ve sivilceler için şiddetle tavsiye edilebilir. Bu durumlarda bir iltihap önleyici diyetin tavsiye edilebileceğini unutmayın. Her gün 2 dilim veya toz halindeyse yarım çay kaşığı kullanın.

YETERLİ SU TÜKETİMİNİ UNUTMAYIN

Çeşitli ve dengeli beslenmek, cildinizin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini almanızı sağlar.

Proteinler, esansiyel yağ asitleri, A, C, E vitaminleri ve B grubu vitaminleri ile demir veya çinko gibi bazı mineraller özellikle cilt sağlığınızı etkileyen besinlerdir.

Ancak, serbest radikallerin etkisinden korumak ve cilt sağlığı için özellikle hücre yenilenmesini teşvik etmede etkili olduğu gösterilen belirli bileşikleri (özellikle antioksidanlar) içerdiklerinden, yukarıdakiler gibi bazı gıdaların alımını artırmanız uygundur.

Cildi dışarıdan nemlendirmek için kozmetik kullanmanız gerektiği gibi, günde sekiz ila on bardak su içmeniz de gerekir. Sıvı eksikliği ciltte hızla fark edilebilir çünkü susuz kalır, kurur ve esnekliğini kaybeder.

Ek olarak, su sadece iyi bir nemlendirmeyi garanti etmekle kalmaz , aynı zamanda toksinleri de yok eder.

İçebileceğiniz diğer sağlıklı içecekler ev yapımı meyve-sebze suları veya smoothie'ler, yağı alınmış et suları veya bitki çaylarıdır. İçeceklere şeker eklememek çok daha iyidir.