Uzmanlar uyarıyor: Sakın yüzüstü yatmayın! Bakın nelere sebep oluyormuş...

Herkesin uyku pozisyonu farklıdır. En çok tercih edilen yüzüstü olsa da, uzmanlar bunu kesinlikle önermiyor. Sebeplerini öğrenince çok şaşıracaksınız.

Herkesin uyurken tercih ettiği bir yatış pozisyonu bulunuyor. Bu pozisyonlar kişiye göre değişiklik gösterebiliyor.

Vücudun ve hücrelerin yenilendiği uykuda, alınan pozisyonlar da oldukça önemli. Uzmanlar bu konuya değiniyor.

Birçok insan, sırt üstü yatmanın daha sağlıklı olduğunu bilse de, farkında olmadan yüzüstü uyuyor.

Yani kimi insanlar yüzüstü uyumanın daha rahat olduğunu belirtiyor. Ancak zararlarını öğrenince şok olacaksınız.

Uzmanlar, yatış pozisyonlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor. Yüzüstü uyumanın vücuda genel olarak olumsuz etkileri bulunuyor.

Hatta yüzüstü uyumak geri dönülmez zararlar yaratıyor. Peki bu zararlar neler? İşte detaylar...

Yüzüstü uyumanın etkileri

Sürekli yüzüstü yatmak iç organlara fazla bir basınç uygulanmasına sebep olur.

Yüzünüzün sürekli yastığa temas etmesi ile aynı zamanda da kan dolaşımını olumsuz etkileyen bir pozisyon olduğu için cildinizde kırışıklık meydana gelmesine sebep olabilir.

Omurgaya uygulanan gereksiz baskı sonucunda ise boyunda ve omurgalarda ağrı meydana gelebilir.

Parmaklarda ve ellerde uyuşmaya neden olduğu da bilinen problemler arasında yer almaktadır.