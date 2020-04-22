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Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştireceğini açıkladı

Samsung, 600 MP çözünürlüğe kadar çıkabilen kamera sensörleri üretmenin planlarını yapıyor.

Haber Merkezi |
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Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştireceğini açıkladı

Son yıllarda akıllı telefon üreticileri, telefonların arkasına birden fazla kamera ekleyerek birbirleriyle rekabet etmeye başlamıştı. Ancak daha sonra bu rekabet, megapiksel savaşlarına dönüştü ve bazı akıllı telefonların kameraları 100 megapikselin üzerine çıktı.

Son yıllarda tanıttığı 64MP ve 108MP kamera sensörleri ile sektörde ipleri elinde bulunduran Samsung600 megapiksele kadar yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri geliştirmeyi planladığını açıkladı.

samsung

Samsung sensör biriminin başkan yardımcısı John Yong-In Park, insan gözünün yaklaşık 500MP'lik bir çözünürlüğe eşit olduğunu, ancak birçok DSLR fotoğraf makinesi ve akıllı telefonun gerçekte 40MP, 12MP ve 27MP çözünürlüğe sahip sensörler sunduğunu söyledi.

SAMSUNG'UN HEDEFİ 600 MP

Park, endüstrinin insan gözüne eşdeğeri sensörler geliştirmesi için önlerinde daha çok uzun bir yol olduğunu, ancak nihai hedeflerinin 600 megapiksele kadar yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri geliştirmek olduğunu açıkladı.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştireceğini açıkladı

Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştireceğini açıkladı

Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştireceğini açıkladı

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