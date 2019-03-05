Samsung Galaxy A60'ın teknik özellikleri belli oldu

Samsung, 2019 yılında yeni Galaxy A serisine ait telefonları tanıtma planları yapıyor. Daha önce Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerini tanıtan şirketin, sıradaki telefonu ise Galaxy A60 olacak. Bugünlerde, telefona ait yeni bir görsel ortaya çıktı. Bu görsel, telefona dair birçok ipucunu da ortaya çıkarmış oldu.

SAMSUNG GALAXY A60 ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde Super AMOLED Infinity-U ekranla gelecek olan Samsung Galaxy A60, serinin diğer modellerine göre üstün denilebilecek özellikler barındırıyor. 32 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç arka kamera kurulumuna sahip telefonun ön kısmında ise 32 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile kullanıcıların karşışına çıkacak Samsung Galaxy A60, 128 GB depolama alanına sahip olacak.

ÖNÜMÜZDEKİ AY TANITILACAK

Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışacak Galaxy A60, Snapdragon 6150 işlemcisinden gücünü alacak. Telefonda ayrıca 4,500 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna da sahip olacak telefon, önümüzdeki ay tanıtılacak.

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