Samsung robotları Galaxy Fold’u 200 bin defa katladı

Samsung’un Galaxy S10 serisi ile birlikte tanıttığı katlanabilir telefonu Galaxy Fold, beraberinde bazı endişeleri de getirdi. Bazı kullanıcılar telefonun katlama mekanizmasının ne derece dayanıklı olduğunu sorgularken, bazı kullanıcılar da birçok kez katlandığında telefonda sorunlar olabileceğini dile getirdi.

Kullanıcıların bu sorularına bir cevap arayan Samsung, özel olarak ürettiği robotlar ile Galaxy Fold’u dayanıklılık testine soktu. 1 haftadan fazla süren söz konusu katlama testinde Samsung Galaxy Fold tam 200 bin defa katlandı. Samsung tarafından yayınlanan bu eğlenceli videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.