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Selçuk: 2019 için başka öğretmen ataması planlaması yok

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, şubatta 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını belirterek, yeni yılda başka atama planlarının henüz olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 10:15..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ferthi Güner'in soru önergesine verdiği cevapta, "Kontenjanlar, öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir" dedi.

2019'DA BAŞKA ÖĞRETMEN ATAMA PLANLAMASI YOK

Bakan Ziya Selçuk, atamaları şimdilik şubatta yapacaklarını söyledi. Selçuk, 2019'dan sonra herhangi bir atama planlamasının şu an söz konusu olmayacağını belirtti.

Selçuk: 2019 için başka öğretmen ataması planlaması yok

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE SON VERİLSİN TALEBİ

CHP'li Gürer ise Türkiye'de, 100 bine yakın öğretmen açığının bulunduğunu savunarak, "20 bin öğretmen ataması ile bu açık kapanmaz. Ücretli, sözleşmeli ve vekil adı altında yapılan atamalara da artık son verilmelidir. Boş kadrolar doldurulmalı ve tek kadrolu öğretmen uygulamasına geçilip sözleşmeli ve vekil öğretmenler de kadroya alınmalıdır" diye konuştu.


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