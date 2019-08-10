Taciz suçundan yargılan Jeffrey Epstein öldü

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunan Jeffrey Epstein öldü. ABD'li milyarderin hücresinde intihar ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Daha önce de intihar girişiminde bulunmuş olan ABD'li işadamı Jeffrey Epstein'la ilgili bu kez hücresinde intihar ettiği haberi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'la da dostluğu bulunan 66 yaşındaki milyarder, yargılanmayı beklerken kefaletle ev hapsine konulması talebinin reddedilmesi kararını temyize götürmüştü.Ancak temyizden de ret kararı bekleniyordu.

YARGILANMA SÜRECİ 2020'DE BAŞLAYACAKTI

Manhattan Mahkemesi Hakimi Richard Berman, yargılama tarihinin görüşüldüğü duruşmada, savcılığın talebi doğrultusunda Epstein'in yargılanmasına en erken Haziran 2020'de başlanabileceğini söylemişti.