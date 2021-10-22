ABD'den, Çin'e ve Rusya'ya yazılım yasağı

ABD, ulusal güvenlik ve terörle mücadele gerekçesiyle Çin ve Rusya gibi hükümetlere bazı yazılımların satışlarına kısıtlama getirdi.

Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılar nedeniyle ABD, oldukça zor durumda kalmıştı. Örneğin hackerlar, mayıs ayında Colonial Pipeline tarafından işletilen bir boru hattını hedef alarak doğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yakıt kesintilerine neden oldu.

Ayrıca bu yıl, ABD'nin çeşitli devlet kurumlarına siber saldırılar yapıldı ve çeşitli gizli dosyalar ele geçirildi.

RUSYA SUÇLANIYOR

Siber güvenlik uzmanları, ABD'ye saldıran birçok fidye yazılımı çetesinin Rusya'dan faaliyet gösterdiğini ve Kremlin'in onayıyla çalıştığını söylüyor.

ABD'DEN RUSYA'YA VE ÇİN'E YASAK

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, kötü niyetli siber saldırılarda kullanılacak donanım ve yazılımların Çin ve Rusya gibi hükümetlere satışının yasaklanacağını duyurdu.

Ticaret bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte; siber güvenlik, ulusal güvenlik ve kitle imha silahlarının satışları, artık bakanlığın Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) üzerinden lisans gerektirecek.

20 Ekim’den itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecek yeni kural, ulusal güvenlik ve terörle mücadele gerekçesiyle hayata geçirilecek.

BIDEN, PUTIN'İ UYARMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu saldırıların ardından sert açıklamalar yaparak saldırganlara bedel ödeteceğini belirtmişti.

Biden ayrıca, kısa bir süre önce Vladimir Putin’e, Rus fidye yazılımı saldırılarına karşı harekete geçilmesi gerektiğini ve bu olayların gerçek bir silahlı savaşa yol açabileceğini söylemişti.

RUSYA'YI DAVET ETMEDİ

Öte yandan Joe Biden, artan fidye yazılımı ve diğer siber suç tehdidiyle mücadele etmeyi amaçlayan ve ABD liderliğindeki 30 ülkeden oluşan sanal bir toplantıya Rusya'yı davet etmemişti.