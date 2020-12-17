Almanya, 5G altyapısında Huawei'ye kapı araladı

Almanya hükümeti, ülkede kurulacak 5G ağları ile ilgili Huawei gibi şirketlerden garanti talep etti.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD tarafından baskı altına alınan Çinli şirket Huawei, bazı ülkelerde 5G ağlarından yasaklanmıştı.

Almanya hükümeti, ülkede kurulacak 5G ağları ile ilgili önemli bir yasa tasarısını onayladı. Parlamentoda oylanacak tasarıya göre, 5G teknolojisinin altyapısını kuran şirketler; ekipmanlarını sabotaj, casusluk veya terörizm için kullanmayacakları konusunda garanti verecek.

ALMANYA'DA HUAWEI'NİN ÖNÜ AÇILDI

Söz konusu yasa ile Almanya, ABD'nin istediği gibi Çinli şirket Huawei'yi ülkesinden tamamen uzaklaştırmak yerine, ekipmanların yasa dışı amaçlarla kötüye kullanılmaması için garanti talep edecek.

İstenilen güvenilirlik seviyesini karşılayamayan şirketler ise Almanya pazarına kabul edilmeyecek.

ABD'NİN TAVRI MERAK EDİLİYOR

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Trump yönetiminin Huawei donanımını kullanan ülkelerle istihbarat paylaşımını kesme tehdidi sorulduğunda, doğrudan yorum yapmayı reddetti.

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanınca geri adım atmak zorunda kalmıştı.





HUAWEI, ALMANYA'DAN MEMNUN

Almanya'nın yasa tasarısını memnuniyetle karşılayan Huawei yöneticileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Bu gerçeklere ve standartlara dayalı yaklaşım, küresel siber güvenlik zorluklarının ele alınmasında örnek teşkil ediyor.

Huawei, mobil ağların güvenliğini sağlamak için düzenleyiciler, müşteriler ve endüstri kuruluşlarıyla şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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