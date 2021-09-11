Amazon, SpaceX’i Federal İletişim Komisyonu’na şikayet etti

Amazon, SpaceX’i Federal İletişim Komisyonu’na şikayet ederek şirketin kurallara uymadığını iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın astronotları Ay'a götürecek uzay aracının inşası için SpaceX'le anlaşmasına itiraz etmiş ve konuyu mahkemeye taşımıştı.

Bezos'un kurucusu olduğu bir diğer şirket Kuiper Systems de SpaceX projesi Starlink'in uydularla ilgili başvurusuna itiraz etmişti.

Görünüşe göre iki şirket arasındaki çekişme önümüzdeki aylarda da devam edecek.

AMAZON'DAN YENİ ŞİKAYET

SpaceX’in dünyaya uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sağlamak amacıyla uzaya gönderdiği Starlink uydularına, Amazon’un da rakip olmasıyla birlikte işler iyice kızıştı.

Amazon; lisanssız antenli uydular ve onaysız roket fırlatma, onaylanmamış fırlatma kulesi inşa etme, gerekli onaylar alınmadan fabrikayı yeniden açma gibi kural ihlalleri iddialarıyla, SpaceX'i ABD Federal İletişim Kominsyonu'na şikayet erri.

Komisyona gönderilen raporda Amazon; bu suçlamaların yanı sıra, Starlink operatörünün kurallara uymayı reddettiğini ve SpaceX’in kural ihlaline dikkat çeken herkese haksız saldırılar düzenlediğini iddia etti.

Federal İletişim Komisyonu'nun söz konusu iddiaları nasıl değerlendireceği bilinmiyor. Ancak görünen o ki, özellikle uydu interneti konusunda iki şirket arasındaki çekişmeler hız kesmeden devam edecek.