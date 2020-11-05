Bu hafta 7 gezegen Dünya'dan görülebilecek

Güneş sisteminin gezegenleri, bu hafta meraklılara seyir zevki yaşatmak için bir araya gelecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars’ın Dünya'ya en yakın konuma geleceğini ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini duyurmuştu.

Kızıl Gezegen’in gökyüzünün doğu tarafında şiddetle parladığını görmek isteyen gözlemcilerin hala zamanı var. Ancak kaçıranlar, bu olayı 2035’e kadar gözlemleyemeyecek.

Öte yandan Mars, şu sıralar gökyüzünü parlaklığıyla aydınlatan tek gezegen değil. Zira göğün batı yarısındaki Jüpiter’le en parlak ikinci gezegen olmak için yarışıyor.

Venüs ise, Güneş ve Ay’dan sonra gökteki en parlak cisim unvanını elinde bulunduruyor. Onu izlemek isteyen gözlemcilerin de günün erken saatlerine kadar uyanık kalması gerekiyor.

VENÜS NASIL İZLENİR

Güney Yarımküre’deki gözlemciler, Venüs’ü izlemek için Güneş’in doğuşundan 90 dakika önce göğe bakmalı. Kuzeydekilerse gün doğumundan yaklaşık üç saat önce gezegeni görebilecek.

Diğer yandan Venüs, sabahın erken saatlerinde gökyüzünde yalnız kalmayacak. Küçük ama güçlü Merkür de ona eşlik edecek. Satürn ise bir teleskop veya dürbün yardımıyla gece yarısından sadece birkaç saat sonra izlenebilecek.





URANUS VE NEPTÜN DE GÖRÜLEBİLECEK

Son olarak Uranüs ve Neptün de göğün tepesinde yerini alacak, ancak iki gezegenin de çıplak gözle görülemeyeceği düşünülüyor.

Yine de 2.7 milyar kilometre uzaktaki Uranüs’ün yardım almadan görülmesi ihtimali de var.

Çünkü gezegenin, Ay’ın döngüsünün sonuna yaklaşarak sönükleşmesi onun için hala umut olduğu anlamına geliyor. Ancak Jüpiter'in açık bir gecede bile çok sönük görüneceği belirtiliyor.

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