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    Dünyanın ilk uçan gökdeleni inşa edilecek

    ABD merkezli bir mimarlık firması, "dünyanın ilk uçan gökdelenini" inşa etmek için çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 11:57
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    Dünyanın ilk uçan gökdeleni inşa edilecek

    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, günümüzde çok farklı gökdelen tasarımları görüyoruz. ABD merkezli mimarlık firması Clouds Architecture Office ise, gökdelen inşasında çıtayı en üst seviyeye çıkaracak bir proje üzerinde çalışıyor.

    Clouds Architecture adlı girişimin tasarladığı gökdelenlerin, Dünya yüzeyinden 50 bin kilometre yukarıdaki bir asteoride bağlanması ve aşağı sarkıtılması hedefleniyor.

    Gelmiş geçmiş en uzun bina olacak

    Bu da söz konusu yenilikçi gökdelenin aynı zamanda gelmiş geçmiş en uzun bina olacağı anlamına geliyor.

    Oldukça iddialı olan ve Analemma Tower adı verilen gökdelende lüks daireler, ofisler, bahçeler ve mağazalar yer  alacak.

    Dünyanın ilk uçan gökdeleni inşa edilecek #1

    Öte yandan bu gökdelen, bir asteroide bağlı olduğu için Dünyanın çevresini her gün dolaşacak.

    New York ve Dubai gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde mola verecek binaya ulaşmak için insanların özel helikopterler kullanmaları gerekecek.

    Mimarlık firması, bu fütüristik tasarım üzerinde ilk olarak 2018’de çalışmaya başlasa da şu anda inşaat için gerekli teknolojiler henüz hayata geçirilmedi.

    Binanın inşası için, öncelikle bilim insanlarının Dünya yakınlarındaki gök cisimlerini yakalaması ve önceden belirlenen bir yörüngeye oturtması gerekiyor.

    Dünyanın ilk uçan gökdeleni inşa edilecek #2

    Dünyanın ilk uçan gökdeleni inşa edilecek #3


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