Elon Musk, Starlink internet hizmetine zam yaptı

SpaceX'in Starlink internet hizmeti, ilk hizmete açıldığından bu yana ilk defa fiyat artışına gitti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

SpaceX, Starlink uydularından internet erişimi sağlayan anten kitlerinin ön sipariş sürecini 2021'de başlatmıştı. Ülkemizden de sipariş verilebilen bu kitlerin teslimatı ise 2023 yılına ertelenmişti.

İLK DEFA ZAM GELDİ

Kısa süre önce müşterilerini bilgilendiren SpaceX, ekonomik zorluklar nedeniyle ücretlere ilk defa zam yaptığını açıkladı.

Yeni müşteriler için, uydu çanağı ve diğer ekipmanları içeren başlangıç kitinin maliyeti 499 dolardan 599 dolara çıkarken, aylık servis ücreti tüm müşteriler için 99 dolardan 110 dolara yükseldi.

Fiyat artışı ile ilgili yapılan açıklamada, Ekim 2020’de Starlink genel beta hizmetini başlatmasından bu yana, SpaceX’in yörüngedeki uydu sayısını üç katına, yer istasyonlarının sayısını ise dört katına çıkardığını ve ağını sürekli olarak iyileştirdiğini söyledi.