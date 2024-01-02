Fiyatı cep yakacak: Apple Vision Pro bu ay içinde satışa çıkabilir! Apple'ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun seri üretime girdiği söylenirken, cihazın 27 Ocak'ta satışa sunulacağı iddia edildi.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Yakın bir tarihte, Apple'ın Vision Pro isimli yeni ürününün sevkiyatlarının şubat ayında başlamasının beklendiği ve şirketin, herhangi bir gecikmeyi önlemek için tedarik zincirinde hızlı bir tempoda çalıştığına dair haberler ortaya çıkmıştı.

Ocak ayında satışa çıkabilir.

"Wall Street Observer" tarafından belirtilen tedarik zinciri raporlarına göre Apple, merakla beklenen Vision Pro başlığını 27 Ocak'ta ABD’de piyasaya sürecek.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, ürün çoktan seri üretime girdi.

Önceki raporlar, Apple’ın bu yıl için Vision Pro'dan yaklaşık 500 bin adet satış beklediğini söylüyor. Bu hedefin, piyasa koşullarına göre oldukça düşük olduğunu söylemeliyiz.

2024'ün en önemli Apple ürünü

Ayrıca, karma gerçeklik başlığının, Apple için 2024 yılının en dikkat çekici ve önemli ürünü olacağına dair görüşler de dile getiriliyor.

Apple'ın Vision Pro, ilk aşamada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ve randevu sistemine dayalı bir satış stratejisiyle piyasaya sürülecek. Yıl boyunca, ürünün global pazarlarda da kullanıma sunulması öngörülüyor.