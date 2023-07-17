GTA 6 bilgilerini sızdırmıştı! 17 yaşındaki genç için mahkeme kararını verdi GTA 6 sızıntılarıyla ilişkili olarak tutuklanan 17 yaşındaki genç için mahkemeden karar çıktı.

ensonhaber.com

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini geçtiğimiz aylarda internete sızdırmıştı.

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınlamıştı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.

Uber, GTA 6 sızıntısından kendilerini hackleyen meşhur ‘Lapsus$’ hacker grubunun sorumlu olabileceğini söylemiş ve daha sonra FBI, grubun 17 yaşındaki liderinin peşine düşmüştü.

17 yaşındaki genç, Oxfordshire'da İngiliz polisi tarafından geçtiğimiz gözaltına alınmıştı.

Mahkeme kararını verdi

GTA 6 sızıntılarıyla ilişkili olarak tutuklanan 17 yaşındaki genç için mahkeme kararını verdi.

Mahkeme, iddia edilen suçu işlediği sırada 17 yaşında olan Arion Kurtaj’ın yargılanmaya uygun olmadığına hükmetti.

Kurtaj hakkında toplamda 12 suçlama yapılırken; bunlardan üçü şantaj, ikisi dolandırıcılık ve altı tanesi de Bilgisayar Suistimal Yasası kapsamında yöneltilmişti.

Psikiyatristler tarafında muayene edilen Kurtaj’ın “yargılanmaya uygun olmadığına” hükmedildi.

Bu karar, Kurtaj’ın tamamen ceza almadan kurtulduğu anlamına gelmiyor. Jüri, mahkemede Kurtaj’ın suçlu olup olmadığına değil, bahsi geçen suçları işlemeye teşebbüs edip etmediğine karar verecek.

Lapsus$ hacker grubu son zamanlarda oldukça aktif

Daha önce Microsoft’un 37 GB boyutunda kaynak kodlarını sızdıran Lapsus$ grubu, Samsung ve Ubisoft gibi dev şirketlerin de verilerini ele geçirmişti.