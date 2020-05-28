Huawei kurucusunun kızı yeniden hakim karşısına çıktı

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Huawei kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda şirketin mali işler direktörü (CFO) Meng Wanzhou, Kanada'da yargılandı.

Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda şirketin mali işler direktörü (CFO) Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Wanzhou'nun ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar vermişti.

Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Meng Wanzhou'yu gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını istemişti.

ÇİN KARŞILIK VERMİŞTİ

Wanzhou'nun tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı davasından,2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde hakkında idam kararı vermişti.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Çin’in telekomünikasyon alanındaki dev firmalarından Huawei’nin sahibinin kızı ve şirketin mali işler müdürü Meng Wanzhou, yeniden hakim karşısına çıktı.

Vancouver şehrinde gerçekleşen duruşmada mahkeme, Wanzhou'nun ABD’ye iade davasının devam etmesi yönünde karar verdi.

Hakim Heather Holmes, Wanzhou'nun işlediği iddia edilen suçun özünün dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Kanada'nın ABD ile İran'a karşı aynı ekonomik yaptırımlara sahip olmadığını hatırlatan Holmes, ancak bunun birisinin Kanada'da aynı suçtan yargılanmasını durduramayacağını belirtti.