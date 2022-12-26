Kuzey Kore, son 5 yılda 1.2 milyar dolarlık kripto para çaldı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, son beş yılda dünyanın dört bir yanındaki hedeflerden 1.2 milyar dolarlık kripto para ve dijital varlık ele geçirdi.

Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kripto para saldıları denince akla ilk olarak Kuzey Kore geliyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, devlet destekli Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının son beş yılda dünyanın dört bir yanındaki hedeflerden 1,2 milyar dolarlık kripto para birimi ve dijital varlık çaldığını açıkladı.

Çalınan varlıkların yarısından fazlasının, yani yaklaşık 626 milyon doların yalnızca 2022'de elde edildiği belirtildi.

Kuzey Kore, en iyilerden biri

Servis, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının kripto para birimi ve dijital varlıkları çalmada dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edildiğini söylüyor.

FBI da geçtiğimiz mart ayında kripto oyun şirketi Axie Infinity'den çalınan yaklaşık 625 milyon dolardan Kuzey Kore'yi sorumlu tutmuştu.

Çalınan paralar nükleer silahlara gidiyor

Eylül ayında yayınlanan bir raporda, Lazarus isimli grubun 2018’den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.